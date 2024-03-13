Студентов ПсковГУ приглашают поучаствовать в олимпиаде по истории предпринимательства

15:58, 13 марта 2024, ПАИ

Студентов Псковского государственного университета приглашают к участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады «История российского предпринимательства». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Заявку на участие необходимо подать до 17 марта по адресу электронной почты: projectlab@pskgu.ru. Зарегистрированным участникам отправят ссылки, которые пригодятся для подготовки к олимпиаде. Оценивать работы студентов будут преподаватели вуза, псковские предприниматели и представители профильных комитетов органов власти.

Победивший в региональном этапе студент сможет принять участие в финале олимпиады, который пройдёт в Москве. В пресс-службе также уточнили, что финалисту компенсируют затраты на проезд и проживание.

Региональный этап олимпиады пройдёт 20 марта в 10:00 в аудитории № 403 на улице Льва Толстого, 6а.

Ранее сообщалось, что ПсковГУ приглашает школьников принять участие в интеллектуальном конкурсе «Барс».