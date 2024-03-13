Псково-Печерская духовная семинария объявила приём на 2024-2025 учебный год

17:49, 13 марта 2024, ПАИ

Псково-Печерская духовная семинария, которая готовит будущих священнослужителей Русской православной церкви, объявила приём на 2024-2025 учебный год, сообщили ПАИ в пресс-службе семинарии.

Образование в высшем учебном заведении базируется на федеральном государственном образовательном стандарте 48.03.01 «Теология» и церковном – «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций».

Тесная связь с Псково-Печерским монастырём является отличительной особенностью Псково-Печерской семинарии. Во время учёбы студенты совмещают богословское образование с участием в жизни древней обители, которая единственная в России никогда не закрывалась. Семинаристы также посещают монастырские богослужения, принимают участие в чтении Неусыпаемой Псалтири, проходят монастырские послушания, общаются с духовниками и братией.

В семинарию принимают лиц православного вероисповедания мужского пола, которые имеют среднее или высшее образование, являются холостыми или женатыми первым браком, не имеющие канонических препятствий для рукоположения в священный сан.

Обучение, проживание и питание в Псково-Печерской духовной семинарии является бесплатным.

Срок обучения на бакалавриате составляет четыре года. Форма обучения – очная.

Приём документов осуществляется с 20 июня по 20 июля 2024 года. Вступительные испытания пройдут с 22 по 25 июля 2024 года.

Вступительные испытания: русский язык, история, сочинение на церковно-историческую тему, собеседование.

По всем вопросам, касающимся вступительных испытаний, можно обратиться в приёмную комиссию Псково-Печерской духовной семинарии по телефону 8-953-240-51-52 и электронной почте e-mail: ppseminary-priem@yandex.ru.

С более подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на сайте семинарии.