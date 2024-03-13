Великолучане рассказали, как отмечают Масленицу

17:05, 13 марта 2024, ПАИ

Великолучане рассказали корреспондентам «Первого Псковского», как отмечают Масленицу, с чем едят блины и какие традиции соблюдают.

Часть опрошенных поделилась, что традиции и обычаи праздника помнят из детства, а также в этот день собираются всей семьёй, едят блины и устраивают чаепитие, а кто-то ходит в гости к тёще. Другая часть великолучан ответила, что у них нет свободного времени на празднование и соблюдение традиций.

Кроме того, великолучане поделились, с чем любят есть блины. Великолучане предпочитают их с красной икрой, брусникой, сметаной и вареньем, а также с творогом.

Ранее сообщалось, что россияне стали воспринимать Масленицу как этнокультурное событие.