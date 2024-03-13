Великолучане рассказали, как отмечают Масленицу
Великолучане рассказали корреспондентам «Первого Псковского», как отмечают Масленицу, с чем едят блины и какие традиции соблюдают.
Часть опрошенных поделилась, что традиции и обычаи праздника помнят из детства, а также в этот день собираются всей семьёй, едят блины и устраивают чаепитие, а кто-то ходит в гости к тёще. Другая часть великолучан ответила, что у них нет свободного времени на празднование и соблюдение традиций.
Кроме того, великолучане поделились, с чем любят есть блины. Великолучане предпочитают их с красной икрой, брусникой, сметаной и вареньем, а также с творогом.
Ранее сообщалось, что россияне стали воспринимать Масленицу как этнокультурное событие.
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