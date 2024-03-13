Десятилетие возвращения Крыма отметили псковичи в штабе общественной поддержки

16:18, 13 марта 2024, ПАИ

Десятилетие возвращения Крыма отметили псковичи в региональном штабе общественной поддержки. В формате всероссийского телемоста 13 марта к мероприятию присоединились все регионы России, сообщили ПАИ в региональном штабе общественной поддержки.

Представители штаба общественной поддержки Севастополя рассказали всей стране о том, как меняется город, какие положительные изменения произошли за эти десять лет, которые прошли после воссоединения Крыма с Россией.

Штабы общественной поддержки Мурманской, Воронежской, Челябинской, Курской областей вышли на прямую связь и поздравили крымчан с большим и значимым праздником.

Дни Крымской весны в штабах общественной поддержки праздновали ветераны, юнармейцы, молодогвардейцы, творческая молодёжь.

«Чувство волнения и гордости переполняет нас за то, что мы вместе, за то, что мы можем общаться и быть вместе единым целым. Северный и Черноморский флот стоят на защите рубежей России. Нас связывает желание двигаться вперёд и развивать нашу страну», – отметили мурманчане в ходе прямого включения.

«Мы присоединяемся к коллегам и поздравляем всех жителей страны со знаковой датой – десятилетием объединения Крыма с Российской Федерацией. Псковская область с большой гордостью приняла участие в этом мероприятии. Мы надеемся, что наше молодое поколение также сможет передать всю ту память и радость, которую испытывают жители всей страны вне зависимости от того, в каком уголке Российской Федерации находятся», – сказала руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

Напомним, что 16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум. По его итогам за воссоединение Крыма с Россией проголосовали 96,77 % избирателей (1 233 002 человека) в Крыму и 95,6 % (262 041 человек) в Севастополе.

18 марта 2014 года состоялось подписание документов о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав России в качестве отдельных субъектов Российской Федерации.