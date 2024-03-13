В Пскове началось обеспыливание
В Пскове началось обеспыливание, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.
Весенняя уборка Пскова продолжается, но усилий подрядчиков явно недостаточно. Грязи и пыли в городе еще очень много, констатировал Борис Елкин.
«Поручил дорожникам увеличить количество техники. 20 единиц, которые сейчас на линиях, с объемом не справляются. Упор на большие и малые пылесосы, подметально-уборочные машины, тракторы с навесным оборудованием и ручную работу. В ней задействовано около 50 рабочих», - сообщил глава Пскова.
По его словам, несмотря на ночные заморозки, «приняли решение начать обеспыливание». «Сегодня и завтра во второй половине дня будем поливать дороги, чтобы сбить пыль», - отметил Борис Елкин.
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