В Пскове началось обеспыливание

16:59, 13 марта 2024, ПАИ

В Пскове началось обеспыливание, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Весенняя уборка Пскова продолжается, но усилий подрядчиков явно недостаточно. Грязи и пыли в городе еще очень много, констатировал Борис Елкин.

«Поручил дорожникам увеличить количество техники. 20 единиц, которые сейчас на линиях, с объемом не справляются. Упор на большие и малые пылесосы, подметально-уборочные машины, тракторы с навесным оборудованием и ручную работу. В ней задействовано около 50 рабочих», - сообщил глава Пскова.

По его словам, несмотря на ночные заморозки, «приняли решение начать обеспыливание». «Сегодня и завтра во второй половине дня будем поливать дороги, чтобы сбить пыль», - отметил Борис Елкин.