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Общество

Псковская инфекционная больница проведёт день открытых дверей 15 марта

День открытых дверей в Псковской областной инфекционной клинической больнице пройдёт 15 марта с 12:00 до 16:00, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Мероприятие проводится в рамках Недели по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С. Специалисты больницы покажут оснащение типового инфекционного бокса, расскажут об особенностях диагностики заболевания и методах его лечения.

Необходима предварительная запись по телефону (8 8112) 29-41-22 с 9:00 до 19:00 (ежедневно).

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