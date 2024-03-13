Обеспыливание дорог началось в Великих Луках
Обеспыливание дорог началось в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
В настоящее время «Спецавтохозяйство» производит сухую уборку с применением подметально-уборочной машины и трактора. Мойка начнётся посое установления плюсовой среднесуточной температуры. Днём работают две бригады, ночью – три машины и два трактора. Отмечается, что в день вывозится около 25 кубов песка.
В свою очередь, «Зеленхоз» убирает парки и скверы. Работают 23 человека и специализированные машины.
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