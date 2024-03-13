Несколько случаев пала травы зафиксировали в Псковском районе

19:12, 13 марта 2024, ПАИ

Несколько случаев пала травы зафиксировали в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе районной администрации.

Отмечается, что возгорания заметили в Завеличенской, Карамышевской, Торошинской и Логозовской волостях. Их ликвидировали сотрудники МЧС.

Псковичей просят не допускать пала травы на приусадебных и дачных участках, в сельских поселениях. Важно помнить, что за выжигание сухой травы гражданам грозит штраф до четырёх тысяч рублей, должностным лицам – до 30 тысяч рублей, юридическим лицам – до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что палы травы зафиксировали у самых границ Пскова.