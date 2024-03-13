Продолжаются поиски пропавшего в Пскове 46-летнего мужчины

20:54, 13 марта 2024, ПАИ

Продолжаются поиски пропавшего в Пскове 46-летнего Андрея Петрова, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 27 июля 2023 года его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, последний раз мужчину видели на Завеличье у моста Александра Невского вблизи улицы Подвишенской в Пскове.

Приметы: на вид примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые, короткие. Передвигался с трудом, походка шатающаяся, имелись проблемы с ногами.

Был одет в зелёную футболку с вырезом на груди, тёмно-зелёную в полоску куртку с капюшоном, чёрные тканевые штаны, резиновые тёмно-синие тапки, серую кепку, очки с чёрной оправой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении псковича, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД).