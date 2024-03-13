Сергей Новожилов станет новым руководителем МП «Спецавтохозяйство» в Великих Луках
Сергей Новожилов станет новым руководителем МП «Спецавтохозяйство» в Великих Луках с 18 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Сергей Новожилов более 20 лет работает в сфере коммунального хозяйства и строительства, имеет большой опыт работы в руководящих должностях. Награждён почётными грамотами правительства региона и Псковского областного Собрания.
До недавнего времени обязанности директора предприятия исполнял Андрей Сергеев, который продолжит работу на предприятии в должности главного инженера.
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