Сергей Новожилов станет новым руководителем МП «Спецавтохозяйство» в Великих Луках

21:26, 13 марта 2024, ПАИ

Сергей Новожилов станет новым руководителем МП «Спецавтохозяйство» в Великих Луках с 18 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Сергей Новожилов более 20 лет работает в сфере коммунального хозяйства и строительства, имеет большой опыт работы в руководящих должностях. Награждён почётными грамотами правительства региона и Псковского областного Собрания.

До недавнего времени обязанности директора предприятия исполнял Андрей Сергеев, который продолжит работу на предприятии в должности главного инженера.