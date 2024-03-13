Около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками
Около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Порхова и Новосокольников позвонили неизвестные и под разными предлогами ввели их в заблуждение. Потерпевшим предлагали предотвратить попытки несанкционированного оформления кредита, дополнительно заработать в Сети, а также купить или продать товары на сайтах. Кроме того, одну из пенсионерок злоумышленники обманули, сообщив, что её родственнице грозит уголовная ответственность за совершённое ДТП. Таким образом доверчивые жители в совокупности лишились около двух миллионов рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.
Около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками
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