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Общество

В 40% случаев работодателей интересует образование айтишников при приёме на работу

В 40% случаев работодатели интересуются уровнем образования айтишника при приёме на работу, а 31% обращает внимание на портфолио реализованных проектов, пишет «Газета.ру».

Реже всего стали обращать внимание на пол, возраст и коммуникативные навыки соискателей. 72% уверены, что уровень заработных плат в компаниях продиктован исключительно знаниями и опытом IT-специалистов.

Кроме того, IT-специалисты назвали направления, в которых чаще всего смотрят на коммуникативные навыки и половозрастные характеристики. В список вошли дизайнеры (39%), маркетологи (30%) и продакт-менеджеры (29%). Реже всего пол, возраст и коммуникативные навыки необходимы соискателям на вакансии дата-сайентистов (8%), разработчиков (10%), дата-аналитиков (12%) и тестировщиков (13%).

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