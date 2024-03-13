В 40% случаев работодателей интересует образование айтишников при приёме на работу

07:35, 14 марта 2024, ПАИ

В 40% случаев работодатели интересуются уровнем образования айтишника при приёме на работу, а 31% обращает внимание на портфолио реализованных проектов, пишет «Газета.ру».

Реже всего стали обращать внимание на пол, возраст и коммуникативные навыки соискателей. 72% уверены, что уровень заработных плат в компаниях продиктован исключительно знаниями и опытом IT-специалистов.

Кроме того, IT-специалисты назвали направления, в которых чаще всего смотрят на коммуникативные навыки и половозрастные характеристики. В список вошли дизайнеры (39%), маркетологи (30%) и продакт-менеджеры (29%). Реже всего пол, возраст и коммуникативные навыки необходимы соискателям на вакансии дата-сайентистов (8%), разработчиков (10%), дата-аналитиков (12%) и тестировщиков (13%).