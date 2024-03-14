Псковичам рассказали, какие прививки можно сделать в поликлиниках Пскова

08:23, 14 марта 2024, ПАИ

Псковичи могут сделать прививки от гепатита В, дифтерии и столбняка, а также от краснухи в соответствии с национальным календарём профилактических прививок. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской поликлинике.

Также по эпидемиологическим показаниям проводятся прививки от пневмококковой инфекции (по назначению врача и при наличии медицинских показаний) и от клещевого энцефалита.

Сделать прививку можно в прививочных кабинетах подразделений Псковской городской поликлиники: в поликлинике № 1 (кабинет № 12), поликлинике № 2 (кабинет № 4), поликлинике № 3 (кабинет № 7), а также в процедурном кабинете на улице Кузбасской Дивизии, дом № 22, корпус б.

В часы работы прививочных кабинетов можно сделать прививку в порядке живой очереди, уточнили в медучреждении. Кроме того, по предварительной заявке и согласованию проводится выездная вакцинация в организации (на предприятиях).

По всем вопросам псковичи могут обратиться в кол-центр поликлиники по телефону 299-028, а также в официальных группах в социальных сетях.