За сутки в Псковской области ликвидировано три пожара

09:31, 14 марта 2024, ПАИ

Три пожара ликвидировано пожарными подразделениями по Псковской области за минувшие сутки, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

13 марта в 18:34 в Пскове на улице Петровской на открытой площадке для мусора огнем уничтожен пластиковый контейнер. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Тем же днем в 13:16 в Бежаницах на улице Болотной огнем поврежден по всей площади жилой дом, сгорела кровля. Предварительная причина возгорания – неисправность дымохода отопительной печи. Спасены две хозяйственные постройки.

В 21:58 в Бежаницком районе, в деревне Ашево сгорело бесхозное строение. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.