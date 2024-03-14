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Общество

Часть несчастных случаев на производстве в Псковской области происходит из-за состояния здоровья работников

Семь несчастных случаев, произошедших в Псковской области с 9 января по 26 февраля, расследованы при участии руководителя инспекции труда Псковского облсовпрофа Натальи Лепаловской совместно с Государственной инспекцией труда в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: Псковский облсовпроф

«Летальные исходы зачастую вызваны не внешними факторами, а состоянием здоровья самих работников. И такие случаи тоже регистрируются как несчастные случаи на производстве. Хочу напомнить всем, кто трудится сейчас на предприятиях и в организациях: проходите диспансеризацию в обязательном порядке! Следите за своим здоровьем!» – обратилась к псковичам Наталья Лепаловская.

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