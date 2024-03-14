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Политика

Международные наблюдатели и эксперты из восьми стран прибыли в Псков

Международные наблюдатели и эксперты из восьми стран прибыли в Псков, передаёт корреспондент ПАИ. Они будут наблюдать за ходом выборов президента РФ на территории Псковской области.

Международные наблюдатели и эксперты из восьми стран прибыли в Псков. Фото: ПАИ

В делегации, которая прилетела сегодня в Псков, десять представителей из восьми стран: по два из Мавритании и Узбекистана, по одному из Турции, Кыргызстана, Шри-Ланки, Словакии, Греции и Италии.

«Я слежу за происходящим в России, специализируюсь на избирательном законодательстве. Эти выборы интересны тем, что они первые после конституционной реформы 2020 года. Интересно пообщаться с другими экспертами из других государств, сравнить нормативную базу. Интересно будет пообщаться с доверенными лицами кандидатов, посетить избирательную комиссию Псковской области, участковые избирательные комиссии. Вот такой план действий. Нам дали полную свободу действий», – рассказал журналистам эксперт из Италии, руководитель обсерватории политико-конституционного мониторинга России Иван Марино.

Напомним, что всего в Россию на президентские выборы приезжают в качестве наблюдателей делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах будут работать девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположится возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.

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