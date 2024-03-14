Подведены итоги 15-й спартакиады вузов по настольному теннису в Псковской области

12:16, 14 марта 2024, ПАИ

Подведены итоги 15-й областной спартакиады вузов по настольному теннису, которая прошла в Пскове 13 марта. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Сборная ПсковГУ не проиграла ни одной партии и уверенно одержала победу в соревнованиях. Серебряной награды удостоились студенты Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Следующий этап спартакиады пройдёт в дисциплине «баскетбол». Соревнования стартуют в Великих Луках 29 марта.

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