Реставрация псковской иконы «Успение» XVII века в Центре имени Грабаря продлится ещё несколько лет

11:37, 14 марта 2024, ПАИ

Реставрация псковской иконы «Успение» XVII века во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И. Э. Грабаря продлится ещё несколько лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Икона поступила в музей из церкви Варлаама Хутынского в Пскове в мае 1962 года на основании материалов бригады Министерства культуры РСФСР.

Это традиционная композиция, называемая «Облачное Успение», где в центральной части изображена Богоматерь на смертном одре и Спаситель с её душой на руках, окруженные апостолами и святителями, оплакивающими её кончину. В верхней части иконы в облаках ангелы несут апостолов. На полях изображены преподобные.

Сейчас к реставрации иконы приступил заведующий научно-реставрационной мастерской «Иконотека А. Н. Овчинникова» художник-реставратор высшей квалификационной категории, кандидат искусствоведения Александр Горматюк. Он работал над реставрацией особо значимых для российской культуры икон – «Богоматерь Боголюбская», «Антоний Сийский», «Василий III и Василий Великий», комплексной реставрацией храмов в Греции, Египте и других странах.

«Фрагменты иконы, которые уже раскрыты предшествующими реставраторами, относятся к довольно ранней традиционной псковской живописи, и, конечно, они будут иметь огромный резонанс, потому что сама по себе икона довольна большая по размеру и очень значимая, - подчеркнул Александр Горматюк. - Несколько реставраторов уже брались за нее, и это завершающий этап, он всегда ответственный и сложный. Довести его до конца – это промыслительное достижение. И к тому же она, так уж сложилось, побывала в тех трагических событиях в Центре Грабаря в пожаре 2010 года. И она пережила этот пожар, несмотря на ужасную ситуацию. Здесь добавлять ничего не надо».

По его словам, несмотря на работу реставраторов над иконой, она по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. «Это связано с ее бытованием. Если говорить профессиональным языком, то паволока, левкас и красочный слой находятся в аварийном состоянии, и это динамично развивающийся процесс – есть риск появления утрат. И, конечно, первейшая задача – стабилизировать состояние иконы, зафиксировать сохранившуюся живопись, найти средства и методы для остановки деградации, вылечить болезнь. Это требует очень больших усилий», - пояснил Александр Горматюк.

Реставратор отметил, что каждый памятник требует индивидуального подхода, разработки уникальной методики. «И, конечно, она будет подбираться к этой иконе в соответствии с теми проблемами, про которые я рассказал. Надо будет искать средства для нейтрализации химического воздействия на памятник средств пожаротушения. Помимо этого, живопись иконы неоднократно записывалась и уже много раз укреплялась. Совокупность этих факторов требует подбора специальной методики укрепления и технологии процесса раскрытия древней живописи. И на сегодняшний момент это основная задача», - уточнил специалист.

После проведения укрепления предстоит раскрытие первоначальной живописи от поздних наслоений. «Сначала всегда берется небольшой участок на поле иконы, на нем делаются пробы на раскрытие различными материалами. И по результатам проб, их эффективности создается методика. И затем уже на поверхности всей иконы начинается планомерное последовательное и послойное раскрытие. Говорить о точных сроках ее реставрации пока очень рано, но на это уйдет несколько лет», - заключил Александр Горматюк.

Добавим, что именно Александр Горматюк в течение 10 лет спасал икону «Богоматерь Боголюбская» XII века, которая предстанет перед зрителями 15 марта на новой выставке «Икона XII века «Богоматерь Боголюбская. Новое обретение» во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Псковский музей готовит большую экспозицию икон, которая разместится сразу в пяти залах Поганкиных палат.