До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 15 марта

12:14, 14 марта 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 15 марта. Местами прогнозируется небольшой дождь, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -1 до +4 градусов, днём – от +7 до +12.

Атмосферное давление будет ниже нормы.