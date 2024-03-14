До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 15 марта
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 15 марта. Местами прогнозируется небольшой дождь, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -1 до +4 градусов, днём – от +7 до +12.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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