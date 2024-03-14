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Культура

Ткань истории: новый выпуск программы «Проект Реставрация» выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00

Художник-реставратор произведений из ткани Кристина Шабарина и начальник отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея-заповедника Наталья Серова станут гостьями программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 14 марта, в 14:00.

Как предмет из ткани становится памятником? Как их сохраняют и реставрируют? Большой ли «гардероб» в запасниках Псковского музея-заповедника – об этом с экспертами поговорят ведущие программы Мария Лисенкова и Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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