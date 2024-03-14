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Общество

Концерт хитов 80-х пройдёт в Пскове

Псковичей приглашают на концерт хитов восьмидесятых «Песня-80» 15 марта. Об этом ПАИ сообщили пресс-службе Псковского областного колледжа искусств.

Концерт хитов восьмидесятых пройдёт в Пскове. Фото: организаторы

Эстрадный концерт «Песня-80» пройдёт в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В программе концерта прозвучат отечественные хиты 1980-х годов. Песни, полюбившиеся нескольким поколениям слушателей не только в России, но и за её пределами, исполнят студенты, обучающиеся на специальности «Музыкальное искусство эстрады».

Начало концерта в 18:00. Вход на концерт свободный.

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