Концерт хитов 80-х пройдёт в Пскове

12:53, 14 марта 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на концерт хитов восьмидесятых «Песня-80» 15 марта. Об этом ПАИ сообщили пресс-службе Псковского областного колледжа искусств.

Эстрадный концерт «Песня-80» пройдёт в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В программе концерта прозвучат отечественные хиты 1980-х годов. Песни, полюбившиеся нескольким поколениям слушателей не только в России, но и за её пределами, исполнят студенты, обучающиеся на специальности «Музыкальное искусство эстрады».

Начало концерта в 18:00. Вход на концерт свободный.