Причину неграмотности россиян назвал организатор «Тотального диктанта»

14:41, 14 марта 2024, ПАИ

О причинах неграмотности россиян рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков, сообщили ПАИ в пресс-службе фонда.

Основной причиной неграмотности россиян являются ошибки в книгах и учебниках. Это вызвано тем, что профессия корректора в России начинает отмирать, считает Вячеслав Беляков. Люди будут писать грамотно тогда, когда начнут читать тексты без ошибок, подчеркнул он.

Кроме того, взрослых россиян не обучают русскому языку. Оканчивая школу, люди думают, что знают язык в совершенстве, однако, по словам Вячеслава Белякова, многие правила забываются. К тому же всегда нужно совершенствоваться.

В этом году акция «Тотальный диктант» состоится 20 апреля в 1 500 городах по всему миру, в том числе и в Пскове.