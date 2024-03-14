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Результаты проекта «Кикоинский класс в белорусской школе» обсудили в Пскове

Делегация средней школы № 1 из Барановичей (Белоруссия) посетила Псковский государственный университет с рабочим визитом в рамках реализации проекта «Кикоинский класс в белорусской школе». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Результаты проекта «Кикоинский класс в белорусской школе» обсудили в Пскове. Фото: пресс-служба ПсковГУ

В мероприятии приняли участие первый проректор ПсковГУ Ольга Серова, ответственный секретарь приёмной комиссии Дмитрий Лобарев, доцент кафедры физики Михаил Яников.

По словам экспертов, в этом году будет представлена обновлённая программа развития, в рамках которой инициируется процессы создания новой модели университета – Высшей школы Союзного государства. Они отметили давнее сотрудничество с вузами Белоруссии.

«В рамках программы «Приоритет-2030» с 2021 года реализуем стратегический проект «Российско-Белорусский университетский союз «Вместе». Сделано многое: создан консорциум, объединивший десять белорусских и два российских вуза, запущены сетевые образовательные программы, организованы крупные конференции и форумы по различным направлениям. Сейчас мы начинаем большой проект, связанный с развитием педагогического направления. Для нас один из самых проблемных вопросов – кадровое обеспечение. В этом смысле хотелось бы реализовывать проект с нашими школами и со школами Республики Беларусь, чтобы понять, где нужно изменить учебные планы, добавить методические разработки. С учётом приграничья надеемся, что будем развивать проекты академической мобильности. Уверена, что наше сотрудничество будет полезно», – сказала Ольга Серова.

Дмитрий Лобарев напомнил, что проект «Кикоинский класс» стартовал в 2019 году, а первый школьный выпуск состоится уже через два года. Он также отметил, что программа проекта уникальна и корректируется каждый год. Он также поблагодарил белорусских коллег за возможность обмена методическим опытом. Проект действительно работает, резюмировал Дмитрий Лобарев.

Директор барановичской школы Марина Купцова в свою очередь рассказала, что с июля прошлого года школа и вуз ведут тесное сотрудничество по проекту, и представители ПсковГУ приняли активное участие в открытии Кикоинского класса в Барановичах.

«Специалисты ПсковГУ провели уникальные лекции для ребят. Наши малыши, не понимая, что такое химия и физика, были включены в рабочий процесс и стали настоящими юными учёными. Это взаимодействие стало большим заделом для нашего проекта, потому что тот огонь, который горит в глазах ваших специалистов, зажигает пламя для деятельности наших педагогов», – отметила Марина Купцова.

Визит продолжился экскурсией по образовательным учреждениям Пскова, университету, а также посещением детского технопарка «Кванториум».

Напомним, Псковский государственный университет открыл три «Кикоинских класса» в школах Белоруссии. Это первый подобный проект в белорусских образовательных учреждениях, который реализуется по программе «Приоритет-2030» президентского нацпроекта «Наука и университеты».

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