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Общество

На что чаще всего жалуются псковичи в Роспотребнадзор, рассказала эксперт

3 106 обращений поступило в Управление Роспотребнадзора по Псковской области в 2023 году, сообщила руководитель регионального управления Елена Припутенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 марта.

Более трёх тысяч обращений поступило в Роспотребнадзор от псковичей в 2023 году. На фото: Елена Припутенко. Фото: ПАИ

Большая часть обращений касалась вопросов розничной торговли (69 %). 228 обращений поступило в письменном виде. «Но иногда жалобы бывают и устными, люди приходят к нам за консультацией, и мы стараемся помочь каждому», – пояснила гостья медиацентра.

Много жалоб поступает на приобретённые товары ненадлежащего качества, на маркетплейсы, а также на качество платных медицинских услуг (в большинстве своём стоматологических). Кроме того, 69 % обращений приходится на бытовое обслуживание, а 31 % – на качество платных услуг.

Часть вопросов задаётся в рамках ежегодных горячих линий, которые посвящены разным темам: начиная от детских товаров и заканчивая платными образовательными услугами. «15 % обращений не имеют прямого отношения к тематике, но мы стараемся отвечать на все из них», – уточнила Елена Припутенко.

Также удалось выявить 11 административных правонарушений и составить семь протоколов о нарушениях, которые не были своевременно устранены. Кроме того, 52 % исков в суд подали на качество оказываемых услуг, а 36 % – на блокировку сайтов, рекламирующих табак, заключила эксперт.

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