Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

11 великолучан примут участие в соревнованиях СЗФО по кикбоксингу

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», примут участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу в разделах поинтфайтинг и лайт-контакт. Соревнования пройдут с 14 по 17 марта в Череповце. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Москалёв.

11 великолучан примут участие в соревнованиях СЗФО по кикбоксингу. Фото предоставил Сергей Москалёв

«Наша великолукская команда примет участие в составе 11 спортсменов. Соревнования являются отборочными для участия в чемпионате и первенстве России, которые пройдут в Дагестане, в Каспийске», – отметил Сергей Москалёв.

В состав великолукской команды вошли Даниил Речкин, Артём Шедченков, Анастасия Федюкова, Виктория Табанакова, Владимир Финочко, Илья Семёнов, Дарина Петрова, Илья Костюков, Вероника Прокошенко, Максим Волченков и Елизавета Шуднева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 марта 2024

11 великолучан примут участие в соревнованиях СЗФО по кикбоксингу
14 марта 2024

Великолучане принимают участие во всероссийских соревнованиях по боксу
14 марта 2024

Показательные выступления проведёт конноспортивный клуб «Родина»
14 марта 2024

Музей спорта Псковского края стал призёром всероссийского конкурса
14 марта 2024

Подведены итоги 15-й Спартакиады вузов по настольному теннису в Псковской области
14 марта 2024

Четыре команды представят Псковскую область в окружном финале чемпионата «Кэс-баскет»
13 марта 2024

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису среди сотрудников МЧС
13 марта 2024

40 пилотов подали заявки на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...