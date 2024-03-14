11 великолучан примут участие в соревнованиях СЗФО по кикбоксингу
Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», примут участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу в разделах поинтфайтинг и лайт-контакт. Соревнования пройдут с 14 по 17 марта в Череповце. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Москалёв.
«Наша великолукская команда примет участие в составе 11 спортсменов. Соревнования являются отборочными для участия в чемпионате и первенстве России, которые пройдут в Дагестане, в Каспийске», – отметил Сергей Москалёв.
В состав великолукской команды вошли Даниил Речкин, Артём Шедченков, Анастасия Федюкова, Виктория Табанакова, Владимир Финочко, Илья Семёнов, Дарина Петрова, Илья Костюков, Вероника Прокошенко, Максим Волченков и Елизавета Шуднева.
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