11 великолучан примут участие в соревнованиях СЗФО по кикбоксингу

14:45, 14 марта 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», примут участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу в разделах поинтфайтинг и лайт-контакт. Соревнования пройдут с 14 по 17 марта в Череповце. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Москалёв.

«Наша великолукская команда примет участие в составе 11 спортсменов. Соревнования являются отборочными для участия в чемпионате и первенстве России, которые пройдут в Дагестане, в Каспийске», – отметил Сергей Москалёв.

В состав великолукской команды вошли Даниил Речкин, Артём Шедченков, Анастасия Федюкова, Виктория Табанакова, Владимир Финочко, Илья Семёнов, Дарина Петрова, Илья Костюков, Вероника Прокошенко, Максим Волченков и Елизавета Шуднева.

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