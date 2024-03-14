Показательные выступления проведёт конноспортивный клуб «Родина»

13:49, 14 марта 2024, ПАИ

Показательные выступления с участием тренеров и спортсменов конноспортивного клуба «Родина» пройдут в Псковском районе 16 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортшколы «Надежда» Кристина Соловьёва.

Мероприятие начнётся в 12:00. Все желающие смогут принять участие в соревнованиях по хоббихорсингу, что означает езду на игрушечных лошадях на палке, а также игре «Стойло», по условиям которой каждый участник должен успеть вскочить на лошадь и занять свободное стойло. Кроме того, участники смогут покататься на лошадях.

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