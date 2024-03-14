Великолучане принимают участие во всероссийских соревнованиях по боксу
Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс» Кирилл Титов и Сергей Егоров принимают участие во всероссийских соревнованиях по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР В. П. Агеева. Старты проходят в Балашихе Московской области с 11 по 17 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».
Кирилл Титов в весовой категории до 75 килограммов уступил в четвертьфинале соревнований двукратному чемпиону Южного федерального округа из Астрахани Никите Горшкову.
Сергей Егоров 15 марта сразится в четвертьфинале в весовой категории свыше 92 килограммов со спортсменом из Московской области, бывшим членом сборной России по боксу, серебряным призёром Кубка России Никитой Бридовым.
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