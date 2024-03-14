Футболисты из Великих Лук разгромили краснодарскую команду

15:47, 14 марта 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» обыграл краснодарскую любительскую команду «ГНС-Спартак» со счётом 4:1 в рамках четвёртого контрольного матча на сборах в Крымске. Игра прошла сегодня, 14 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

Уже на пятой минуте игры ворота краснодарцев поразил Данила Стребцов. В середине второго тайма соперники великолукской команды усилиями Семёна Карапетяна сравняли счёт. Однако через пять минут великолучане снова вышли вперёд – отличился Никита Шепет. На 87-й минуте Никита Поляков увеличил преимущество «Луки-Энергия», а на 89-й Никита Шепет поставил точку в противостоянии, оформив свой первый дубль в новом сезоне.

Отметим, что игра против «ГНС-Спартака» стала для великолукского клуба четвёртой. До этого «Луки-Энергия» дважды одержал победу и один раз сыграл вничью.

Последний матч в рамках сборов в Крымске запланирован на 18 марта. Подопечным Сергея Осадчука будет противостоять тамбовский «Спартак».

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