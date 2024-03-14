Псковичи принимают участие в первенстве СЗФО по волейболу

16:15, 14 марта 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», принимают участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по волейболу среди юношей до 15 лет. Состязания проходят в Вологде. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Пскова Сергей Иванов.

На групповом этапе псковичи встречаются с командами из Вологодской, Архангельской и Тверской областей, а также Коми.

На данный момент «Бригантина» обыграла команду из Архангельской области со счётом 3:0 (25:21; 26:24; 25:18) и уступила коллективам из Вологодской области и Коми.

Завтра, 15 марта, псковские волейболисты сыграют с командой из Тверской области в последней игре группового этапа.

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