Движение транспорта тяжелее восьми тонн ограничат в Пскове почти на месяц

17:08, 14 марта 2024, ПАИ

Движение транспорта с грузом или без груза с превышением временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства и полной массой более восьми тонн ограничат по дорогам общего пользования в Пскове с 18 марта по 16 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Ограничение движения вводится в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период», – отметили в пресс-службе.

Временное ограничение не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, животных, кормов, лекарственных препаратов, топлива.