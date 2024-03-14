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21 команда примет участие в предварительном этапе чемпионата Псковской области по футзалу

21 команда примет участие в предварительном этапе чемпионата Псковской области по футзалу, который пройдёт 23 и 24 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

21 команда примет участие в предварительном этапе чемпионата Псковской области по футзалу. Фото: Федерация футбола Пскова

Предварительный этап поделили на пять зон. Состязания пройдут в Дно, Сосновом Бору, Владимирском Лагере, Пустошке и Острове.

В Дно за выход дальше между собой поборются команды из Дно, Дедовичей, Порхова и Бежаниц. В Сосновом Бору команды из Себежа, Невеля, Опочки и Красногородска разыграют путёвки в полуфинальный этап. Во Владимирском Лагере сойдутся команды из Струг Красных, Псковского района, Гдова и Плюссы. В Пустошке выявят лучшую среди команд из Пустошки, Новосокольников, Куньи, Локни и Великолукского района. В Острове сыграют спортсмены из Пушкинских Гор, Пыталово, Новоржева и Острова.

Отметим, что в следующий этап выйдут команды, которые заняли первое и второе места, а также две лучшие команды, которые займут третьи места.

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