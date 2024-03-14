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Юный футболист из Пскова вывел судью на поле в матче «Зенита» и «Спартака»

Юный футболист, воспитанник псковской футбольной школы «Зенит-чемпионика» Дмитрий Глушаков вывел на поле судью в матче женских футбольных клубов «Зенит» и «Спартак». Матч прошёл в Санкт-Петербурге 9 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе футбольной школы «Зенит-чемпионика» в Пскове.

Юный футболист из Пскова вывел судью на поле в матче «Зенита» и «Спартака». Фото: пресс-служба женской футбольной команды «Зенит»

«Для ребёнка это огромная масса положительных эмоций, новый интересный опыт, который останется в памяти на всю жизнь. Огромное спасибо ФК «Зенит» и всем организаторам мероприятия за предоставленную возможность», – сообщили в пресс-службе футбольной школы.

Отметим, что матч закончился победой петербургского «Зенита» со счётом 1:0.

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