Юный футболист из Пскова вывел судью на поле в матче «Зенита» и «Спартака»

17:36, 14 марта 2024, ПАИ

Юный футболист, воспитанник псковской футбольной школы «Зенит-чемпионика» Дмитрий Глушаков вывел на поле судью в матче женских футбольных клубов «Зенит» и «Спартак». Матч прошёл в Санкт-Петербурге 9 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе футбольной школы «Зенит-чемпионика» в Пскове.

«Для ребёнка это огромная масса положительных эмоций, новый интересный опыт, который останется в памяти на всю жизнь. Огромное спасибо ФК «Зенит» и всем организаторам мероприятия за предоставленную возможность», – сообщили в пресс-службе футбольной школы.

Отметим, что матч закончился победой петербургского «Зенита» со счётом 1:0.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».