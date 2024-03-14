О рынке труда и налогах говорили на круглом столе профсоюзы

17:31, 14 марта 2024, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в круглом столе «Обсуждение проблем и предложений предпринимательства региона» для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Как отметил профсоюзный лидер региона, в ходе круглого стола коснулись вопросов и возможных последствий дробления бизнеса, обсудили подходы, критерии и риски. Также отдельно проговорили вопросы налогообложения в связи с постоянно меняющейся кадастровой стоимостью, используемой для начисления налога, и в целом проанализировали состояние рынка труда, миграционный трудовой ресурс.

«Профсоюзы – это не только самая крупная общественная организация, профсоюзы – это крупная экономическая организация. Как показывает жизнь, у нас с бизнесом общие проблемы, которые необходимо решать сообща. Договорились провести отдельную встречу по вопросам применения норм трудового права в отношении работников, проговорить возможность создания контрактной системы, а также актуализировать работу по коллективно-договорной кампании», – прокомментировал итоги круглого стола Игорь Иванов.