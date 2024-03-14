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Псковские мастерицы участвуют в выставке «Живописная игла. Современный взгляд на вышивку»

Работы псковских мастериц Натальи Николаевой и Надежды Макухи участвуют во Всероссийской выставке-смотре «Живописная игла. Современный взгляд на вышивку». Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Псковские мастерицы участвуют в выставке «Живописная игла. Современный взгляд на вышивку». Фото предоставил Псковский областной центр народного творчества

Наталья Николаева участвует в выставке с коллекцией аксессуаров в русском стиле: венец и ожерелья. Украшения выполнены в технике древнерусского шитья. Картину «Олень», вышитую гладью, представила рукодельница Надежда Макухи.

Выставка «Живописная игла. Современный взгляд на вышивку» будет работать в Ульяновске до 28 апреля.

В экспозиции принимают участие более 150 мастеров из 37 регионов РФ: художники, мастера, любители вышивки, сотрудники музеев, домов (центров) ремёсел, культурно-досуговых учреждений, предприятий народных художественных промыслов, педагоги образовательных организаций, авторы и издатели книг и пособий по вышивке, творческие коллективы, студии, клубы, работающие в различных техниках вышивки.

Целью проекта является сохранение уникальных традиций вышивального искусства в России, дальнейшее развитие культурных обменов между регионами, укрепление связи поколений и передача традиций от прошлого к будущему, творческий рост мастеров как очагов народного искусства в своих регионах. Мероприятия проекта дают возможность вовлечь в творческий процесс мастеров по вышивке со всей страны.

Ранее сообщалось, что муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» проходит в Доме детского творчества Пскова. В конкурсе принимают участие 42 учащихся школ Пскова – победители школьного этапа.

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