Псковские мастерицы участвуют в выставке «Живописная игла. Современный взгляд на вышивку»

18:09, 14 марта 2024, ПАИ

Работы псковских мастериц Натальи Николаевой и Надежды Макухи участвуют во Всероссийской выставке-смотре «Живописная игла. Современный взгляд на вышивку». Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Наталья Николаева участвует в выставке с коллекцией аксессуаров в русском стиле: венец и ожерелья. Украшения выполнены в технике древнерусского шитья. Картину «Олень», вышитую гладью, представила рукодельница Надежда Макухи.

Выставка «Живописная игла. Современный взгляд на вышивку» будет работать в Ульяновске до 28 апреля.

В экспозиции принимают участие более 150 мастеров из 37 регионов РФ: художники, мастера, любители вышивки, сотрудники музеев, домов (центров) ремёсел, культурно-досуговых учреждений, предприятий народных художественных промыслов, педагоги образовательных организаций, авторы и издатели книг и пособий по вышивке, творческие коллективы, студии, клубы, работающие в различных техниках вышивки.

Целью проекта является сохранение уникальных традиций вышивального искусства в России, дальнейшее развитие культурных обменов между регионами, укрепление связи поколений и передача традиций от прошлого к будущему, творческий рост мастеров как очагов народного искусства в своих регионах. Мероприятия проекта дают возможность вовлечь в творческий процесс мастеров по вышивке со всей страны.

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