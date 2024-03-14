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Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове

Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ

Спикерами на дискуссионной площадке выступили известные художники Аркадий Филинов, Игорь Леонтьев и Сергей Семёнов. В зале присутствовали сотрудники музеев, общественных организаций, журналисты, режиссёры, представители колледжа культуры и искусств, ПсковГУ, художники, поэты, искусствоведы.

Модератором встречи выступила председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова.

Сначала она представила каждого спикера, подробно рассказав о заслугах и творчестве.

«Они очень разные, эти художники. Даже родом из разных мест, но всех объединяет Псков – сегодняшнее место их жизни и творчества», – отметила Наталья Никифорова.

Аркадий Филинов плодотворно и интересно поработал заведующим экспозиционным отделом Псковского музея-заповедника, сейчас преподаёт в детской художественной школе, иконописец и светский художник. Место, где он сегодня обитает вместе с семьёй, – легендарные Выбуты.

Игорь Леонтьев – европеец до мозга костей, мыслящий интеллигент и живописец. Судьба его занесла в Псков чуть менее десяти лет назад, и он воистину рад этому обстоятельству. Активно выставляется в нашем городе, Москве и в европейских галереях. У него обширные связи в художественном мире и отличные друзья в Пскове. Причин тому масса, одна из них – репутация надёжного друга, имеющего собственную позицию, не пытающегося подлаживаться ни под кого. С ним очень интересно, как, впрочем, и с каждым из трёх собеседников.

Сергей Семёнов. Этого художника знают буквально все, знают его живопись, многим довелось у него учиться. Но, главное – этому человеку интересно всё, он включается с лёту как в любую интересную тему, так и в общение с любым человеком. Сергей из породы неравнодушных. Благодаря ему многие вопросы удаётся не просто поднять, но и довести до ума, до нужной точки. Неординарно мыслит, в том числе и в изобразительном искусстве. Сложно поверить, если кто-то скажете, что никогда не видел его работ или что не подпал под их (и его) обаяние.

Гости задавали главным героям вопросы, делились мнениями, выражали свою точку зрения.

Стороны живо обсуждали темы творчества и долгожданной свободы, необходимость пробиться творчеству на Запад, ждут ли наше искусство на Западе, актуально ли оно, как выживают деятели искусства в жёсткой конкурентной борьбе, с чем за последние 40 лет столкнулись герои и в каком мире и пространстве они оказались.

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