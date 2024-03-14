Псковичка оплатила 60 штрафов за многочисленные нарушения ПДД

19:12, 14 марта 2024, ПАИ

Жительница Пскова оплатила 60 штрафов Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения на сумму 39 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Отмечается, что 37-летняя псковичка любила скоростную езду и в связи с этим неоднократно нарушала правила дорожного движения, создавая угрозу жизни других участников дорожного движения и пешеходов.

После того как документы поступили в службу судебных приставов, судебный пристав-исполнитель установил наличие счетов, принадлежащих должнику и находящихся в банках и иных кредитных организациях. Он вынес постановление о наложении ареста на денежные средства и постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств.

Автолюбительница проигнорировала требования сотрудника и установленный законом срок для погашения задолженности. Тогда судебный пристав-исполнитель установил местонахождение её автомобиля.

Понимая, что она может попрощаться с автомобилем, псковичка оплатила всю имеющуюся задолженность в полном объёме, включая исполнительский сбор в размере 57 тысяч рублей.

Судебные приставы по Псковской области напоминают, что срок погашения задолженности — пять календарных дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства, в том числе в личном кабинете на «Госуслугах». Если не погасить долг в течение пяти дней, пристав наложит исполнительский сбор и начнёт взыскивать долг принудительно.