Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенты ПИШ Союзного государства ПсковГУ посетили предприятие «Рухсервомотор» в Минске

Студенты ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ познакомились с производством предприятия «Рухсервомотор» в рамках обучения на базе Белорусского национального технического университета, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Студенты ПИШ Союзного государства ПсковГУ познакомились с деятельностью предприятия «Рухсервомотор» в Минске. Фото: пресс-служба БНТУ

Ребята узнали, как происходит технологический процесс создания классических шаговых и линейных двигателей для различного рода оборудования.

Кроме того, студентам показали импортозамещающие разработки, тестовые стенды и готовые станки, произведённые на предприятии.

Напомним, студенты ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ в рамках академической мобильности отправились в БНТУ для приобретения теоретических знаний и практических навыков по дисциплине «аддитивные технологии». Лекции, лабораторные и практические занятия для ребят проводят ведущие специалисты университета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 марта 2024

Конкурс школьных сочинений «Люблю тебя, моя малая Родина!» прошёл в Пушкиногорском районе
14 марта 2024

Студенты ПИШ Союзного государства ПсковГУ посетили предприятие «Рухсервомотор» в Минске
14 марта 2024

Марат Хуснуллин назвал Псковскую область в числе регионов-лидеров по реализации нацпроектов
14 марта 2024

Псковичка оплатила 60 штрафов за многочисленные нарушения ПДД
14 марта 2024

Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
14 марта 2024

Сувениры вручат каждому 18-летнему избирателю в Псковской области
14 марта 2024

Псковские мастерицы участвуют в выставке «Живописная игла. Современный взгляд на вышивку»
14 марта 2024

Результаты проекта «Кикоинский класс в белорусской школе» обсудили в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...