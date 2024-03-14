Студенты ПИШ Союзного государства ПсковГУ посетили предприятие «Рухсервомотор» в Минске
Студенты ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ познакомились с производством предприятия «Рухсервомотор» в рамках обучения на базе Белорусского национального технического университета, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.
Ребята узнали, как происходит технологический процесс создания классических шаговых и линейных двигателей для различного рода оборудования.
Кроме того, студентам показали импортозамещающие разработки, тестовые стенды и готовые станки, произведённые на предприятии.
Напомним, студенты ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ в рамках академической мобильности отправились в БНТУ для приобретения теоретических знаний и практических навыков по дисциплине «аддитивные технологии». Лекции, лабораторные и практические занятия для ребят проводят ведущие специалисты университета.
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Студенты ПИШ Союзного государства ПсковГУ посетили предприятие «Рухсервомотор» в Минске
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