Специалисты отреставрировали и укрепили стены Изборской башни Псково-Печерского монастыря

21:52, 14 марта 2024, ПАИ

Реставрационные работы продолжаются в Изборской башне Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Специалисты отреставрировали и укрепили стены внутри и снаружи башни, практически завершили монтаж балок внутренних перекрытий, провели обработку специальными составами для предотвращения разрушения под воздействием высокой влажности и поражения грибком.

Балки монтируются в старые гнёзда внутри стен башни. Места соприкосновения с камнем подготовлены особым образом с целью продления рабочего состояния несущих конструкций.

Изборская башня имеет подковообразную форму. Её отличает наличие ворот, ведущих на Святую горку.



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»









При создании стен Псково-Печерского монастыря использовались новые приёмы крепостного строительства. Вместо длинных коридоров – захабов – въезд в крепость оформлялся как проезд не по центру, а справа, под башней. Этот приём был удобен для ведения обороны. Особенностью башни являются бойницы с нишами, которых нет у других башен. Одна из них устроена в стене рядом с башней для защиты ворот.