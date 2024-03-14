Специалисты отреставрировали и укрепили стены Изборской башни Псково-Печерского монастыря
Реставрационные работы продолжаются в Изборской башне Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Специалисты отреставрировали и укрепили стены внутри и снаружи башни, практически завершили монтаж балок внутренних перекрытий, провели обработку специальными составами для предотвращения разрушения под воздействием высокой влажности и поражения грибком.
Балки монтируются в старые гнёзда внутри стен башни. Места соприкосновения с камнем подготовлены особым образом с целью продления рабочего состояния несущих конструкций.
Изборская башня имеет подковообразную форму. Её отличает наличие ворот, ведущих на Святую горку.
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
При создании стен Псково-Печерского монастыря использовались новые приёмы крепостного строительства. Вместо длинных коридоров – захабов – въезд в крепость оформлялся как проезд не по центру, а справа, под башней. Этот приём был удобен для ведения обороны. Особенностью башни являются бойницы с нишами, которых нет у других башен. Одна из них устроена в стене рядом с башней для защиты ворот.
О профилактике наркомании среди подростков рассказали полицейские на родительском собрании в Пыталовской школе
Специалисты отреставрировали и укрепили стены Изборской башни Псково-Печерского монастыря
Конкурс школьных сочинений «Люблю тебя, моя малая родина!» прошёл в Пушкиногорском районе
Студенты ПИШ Союзного государства ПсковГУ посетили предприятие «Рухсервомотор» в Минске
Марат Хуснуллин назвал Псковскую область в числе регионов-лидеров по реализации нацпроектов