О профилактике наркомании среди подростков рассказали полицейские на родительском собрании в Пыталовской школе
Лекцию-беседу на тему «Профилактика потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ» провели начальник Псковского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Сергей Титов и начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Анна Останина на родительском собрании в Пыталовской средней школе, сообщает газета «Наша жизнь».
Главные цели лекции – провести профилактику распространения наркомании среди молодёжи и предупредить вовлечение молодых людей в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.
Сергей Титов отметил, что псковская молодёжь в погоне за лёгким заработком может быть вовлечена в преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков. Он показал присутствующим фильм «НЕзависимость», снятый в 2018 году на основе реальных преступлений в сфере наркоторговли на территории Псковской области, участниками которых стали учащиеся псковских образовательных учреждений.
В конце встречи родители могли задать интересующие вопросы.
О профилактике наркомании среди подростков рассказали полицейские на родительском собрании в Пыталовской школе
Специалисты отреставрировали и укрепили стены Изборской башни Псково-Печерского монастыря
Конкурс школьных сочинений «Люблю тебя, моя малая родина!» прошёл в Пушкиногорском районе
Студенты ПИШ Союзного государства ПсковГУ посетили предприятие «Рухсервомотор» в Минске
Марат Хуснуллин назвал Псковскую область в числе регионов-лидеров по реализации нацпроектов