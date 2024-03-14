О профилактике наркомании среди подростков рассказали полицейские на родительском собрании в Пыталовской школе

23:10, 14 марта 2024, ПАИ

Лекцию-беседу на тему «Профилактика потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ» провели начальник Псковского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Сергей Титов и начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Анна Останина на родительском собрании в Пыталовской средней школе, сообщает газета «Наша жизнь».

Главные цели лекции – провести профилактику распространения наркомании среди молодёжи и предупредить вовлечение молодых людей в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

Сергей Титов отметил, что псковская молодёжь в погоне за лёгким заработком может быть вовлечена в преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков. Он показал присутствующим фильм «НЕзависимость», снятый в 2018 году на основе реальных преступлений в сфере наркоторговли на территории Псковской области, участниками которых стали учащиеся псковских образовательных учреждений.

В конце встречи родители могли задать интересующие вопросы.