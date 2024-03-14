Пьяный водитель иномарки разъезжал по улицам ночного Пскова
Ночью 14 марта в Пскове полицейские остановили нетрезвого горожанина, управлявшего иномаркой. Ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
У дома на улице Инженерной инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Ауди». Выяснилось, что за рулем этой легковушки находился 51-летний пскович в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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