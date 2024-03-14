Болгария с 1 апреля начнет выдавать шенгенские визы гражданам России

08:51, 15 марта 2024, ПАИ

Болгария с 1 апреля впервые начнет выдавать россиянам шенгенские визы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство страны.

«С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге», — рассказали в посольстве.

Туристы, получившие до 31 марта долговременные визы типа D, которые позволяют находиться на территории республики более 90 дней, смогут также совершить кратковременные поездки в другие страны Шенгена. В посольстве добавили, что выданные до той же даты визы типа C также действуют, однако они позволят въезжать только в Болгарию, на Кипр и в Румынию.