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Политика

Портал «Госуслуги» может работать с перебоями из-за беспрецедентного количества желающих

Порталы «Госуслуги» и mos.ru могут работать с перебоями из-за «беспрецедентного количества желающих» проголосовать в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«В связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн система временно работает в режиме электронной очереди. Из-за огромного интереса к голосованию также могут возникать временные задержки при получении некоторых услуг и сервисов на mos.ru», – говорится в сообщении на «Госуслугах».

В системе ДЭГ в России уже проголосовали более 700 тыс. человек, говорится на сайте для наблюдателей. Это 15% избирателей, подавших заявки на голосование с помощью ДЭГ.

Напомним, что Псковская область – один из трех десятков регионов, где проголосовать можно с помощью ДЭГ, если до 11 марта было подано соответствующее заявление.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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