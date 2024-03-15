Портал «Госуслуги» может работать с перебоями из-за беспрецедентного количества желающих
Порталы «Госуслуги» и mos.ru могут работать с перебоями из-за «беспрецедентного количества желающих» проголосовать в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
«В связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн система временно работает в режиме электронной очереди. Из-за огромного интереса к голосованию также могут возникать временные задержки при получении некоторых услуг и сервисов на mos.ru», – говорится в сообщении на «Госуслугах».
В системе ДЭГ в России уже проголосовали более 700 тыс. человек, говорится на сайте для наблюдателей. Это 15% избирателей, подавших заявки на голосование с помощью ДЭГ.
Напомним, что Псковская область – один из трех десятков регионов, где проголосовать можно с помощью ДЭГ, если до 11 марта было подано соответствующее заявление.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
Встреча международных наблюдателей и экспертов с Игорем Соповым и Александром Серавиным проходит в Пскове
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