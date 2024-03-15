Портал «Госуслуги» может работать с перебоями из-за беспрецедентного количества желающих

09:11, 15 марта 2024, ПАИ

Порталы «Госуслуги» и mos.ru могут работать с перебоями из-за «беспрецедентного количества желающих» проголосовать в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«В связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн система временно работает в режиме электронной очереди. Из-за огромного интереса к голосованию также могут возникать временные задержки при получении некоторых услуг и сервисов на mos.ru», – говорится в сообщении на «Госуслугах».

В системе ДЭГ в России уже проголосовали более 700 тыс. человек, говорится на сайте для наблюдателей. Это 15% избирателей, подавших заявки на голосование с помощью ДЭГ.

Напомним, что Псковская область – один из трех десятков регионов, где проголосовать можно с помощью ДЭГ, если до 11 марта было подано соответствующее заявление.