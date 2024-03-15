Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проголосовал на выборах президента

11:08, 15 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проголосовал на выборах президента России сегодня, 15 марта, сообщает корреспондент ПАИ. Свой выбор глава региона сделал на УИК № 5 в Пскове.

«Сегодня начались главные выборы нашей страны. Мы видим, как наши враги пытаются испортить нам эти выходные, особенно в Белгородской, Брянской областях. Сегодня нам, как никогда, важно объединиться, проголосовать за будущее страны, тем более что сделать это удобно», – отметил губернатор.