Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проголосовал на выборах президента
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проголосовал на выборах президента России сегодня, 15 марта, сообщает корреспондент ПАИ. Свой выбор глава региона сделал на УИК № 5 в Пскове.
«Сегодня начались главные выборы нашей страны. Мы видим, как наши враги пытаются испортить нам эти выходные, особенно в Белгородской, Брянской областях. Сегодня нам, как никогда, важно объединиться, проголосовать за будущее страны, тем более что сделать это удобно», – отметил губернатор.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
Об избирательной системе и выборной кампании в Псковской области рассказал международным наблюдателям и экспертам Игорь Сопов