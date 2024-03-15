После драки у кафе пскович лишился челюсти, кольца и телефона

11:06, 15 марта 2024, ПАИ

После драки у кафе пскович лишился челюсти, кольца и телефона, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Осенью прошлого года пскович вместе с другом отдыхали в одном из кафе города, после чего вышли на улицу и через приложение в мобильном телефоне стали вызывать такси. В это время к ним подошел ранее незнакомый мужчина и спросил, почему они тут стоят, откуда они и кто они, на что те ответили, что ничего пояснять ему не собираются. Такой ответ не понравился мужчине, и между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе драки от полученного удара пскович упал на землю и потерял сознание. Также после драки он заметил пропажу мобильного телефона и золотого обручального кольца. Кроме того, пскович обратился в больницу с жалобами на боль в области челюсти, которая оказалась сломана.

Выяснилось, что мобильный телефон и обручальное кольцо после драки забрал с собой зачинщик драки. Потом он продал украденное за 6500 рублей. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.