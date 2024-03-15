Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев проголосовал на выборах президента

13:07, 15 марта 2024, ПАИ

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев проголосовал на выборах президента России на участке № 181, пишет газета «Печорская правда».

«Я всегда голосую. Уверен, что к выбору нужно подходить осознанно», – отметил Валерий Зайцев.

Когда люди приходят на избирательные участки, то показывают свою активность и проявляют активную жизненную позицию, уверен он.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.