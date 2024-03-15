41-й турнир по боксу памяти Евгения Лазебного «Малиновый звон» пройдёт в Пскове

12:01, 15 марта 2024, ПАИ

41-й традиционный региональный турнир по боксу «Малиновый звон», посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры России, мастера спорта СССР Евгения Лазебного, пройдёт в Пскове с 17 по 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса Пскова.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки в четырёх возрастных группах.

Победителей соревнований наградят призами, медалями и грамотами. Спортсмены, занявшие второе место, получат медали и грамоты.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».