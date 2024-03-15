Александр Братчиков проголосовал на выборах президента России
Сделать осознанный выбор, основанный на доверии за будущее России, призвал жителей Псковской области вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков на избирательном участке в школе № 12 в Пскове, где парламентарий проголосовал на выборах президента РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Я считаю, что принять участие в выборах главы государства – это обязанность каждого жителя страны, потому что сейчас определяется наше будущее на ближайшие шесть лет», – отметил вице-спикер.
По словам Александра Братчикова, в такое непростое для России время граждане не должны оставаться в стороне от выборов президента РФ.
«Каждый должен осознанно, подчеркну, именно осознанно выбрать того кандидата, кому он доверяет свою жизнь, судьбу своей Родины и своих детей», – призвал граждан Александр Братчиков.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
Об избирательной системе и выборной кампании в Псковской области рассказал международным наблюдателям и экспертам Игорь Сопов