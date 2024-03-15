Александр Братчиков проголосовал на выборах президента России

11:57, 15 марта 2024, ПАИ

Сделать осознанный выбор, основанный на доверии за будущее России, призвал жителей Псковской области вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков на избирательном участке в школе № 12 в Пскове, где парламентарий проголосовал на выборах президента РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Я считаю, что принять участие в выборах главы государства – это обязанность каждого жителя страны, потому что сейчас определяется наше будущее на ближайшие шесть лет», – отметил вице-спикер.

По словам Александра Братчикова, в такое непростое для России время граждане не должны оставаться в стороне от выборов президента РФ.

«Каждый должен осознанно, подчеркну, именно осознанно выбрать того кандидата, кому он доверяет свою жизнь, судьбу своей Родины и своих детей», – призвал граждан Александр Братчиков.