Фестиваль по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике пройдёт в Великих Луках

13:02, 15 марта 2024, ПАИ

Фестиваль по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике «Город на Ловати» пройдёт в Великих Луках 24 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики Псковской области.

Спортсмены посоревнуются в соло и двойках в восьми возрастных категориях. Все участники разделены на три группы: начинающие, любители и профессионалы.

Выступление атлетов оценят в креативном и спортивном направлении. В каждом направлении участник получает баллы за технику, артистизм и исполнение.

Призёров соревнований наградят медалями.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».