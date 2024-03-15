«Парту Героя» открыли в Плюсской школе

14:47, 15 марта 2024, ПАИ

Торжественное открытие «Парты Героя» состоялось в Плюсской школе, пишет газета «Плюсский край».

Парту открыли в честь выпускников школы Александра Скворцова, Александра Сулимова, Виктора Садонкина и Романа Пономарёва, которые с честью и мужеством выполняли свой воинский долг, отметили в издании.

В торжественном мероприятии приняли участие глава Плюсского района Наталья Иванова, военный комиссар Стругокрасненского, Гдовского и Плюсского районов Фёдор Закиров, а также родители погибших солдат.

Право открыть парту предоставили матерям погибших воинов – Галине Скворцовой, Галине Ларионовой и Ольге Садонкиной. За «Партой Героя» будут сидеть лучшие ученики. Почётное право первым сесть за парту предоставили ученикам школы Павлу Рыбачек и Валерии Васильевой.

Кроме того, на мероприятии прошла церемония принятия членов в ряды юнармейского братства.