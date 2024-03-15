Директор псковского «Экопрома» проголосовал на выборах президента России

14:59, 15 марта 2024, ПАИ

Директор псковского филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Выборы президента России – это не просто выбор главы государства. Мы определяем судьбу нашей страны, наше будущее и будущее наших семей, наших детей! Поэтому каждый должен пойти и сделать свой выбор!» – отметил Александр Киселёв.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.